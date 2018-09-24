En fazla kaybettiren BES fonları

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 0,37 ile "Aegon Emeklilik ve Hay. Katkı EYF", yüzde 0,28 ile "Allianz Hayat Em. K.D.B.A. Gr. EYF" ve yüzde 0,27 ile "Allianz Yaşam ve Em. Katkı EYF" oldu.

BES fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Aegon Emeklilik ve Hay. Katkı EYF 0,011455 -0,37 Allianz Hayat Em. K.D.B.A. Gr. EYF 0,061098 -0,28 Allianz Yaşam ve Em. Katkı EYF 0,011655 -0,27 Vakıf Em. ve Hay. Katkı EYF 0,011347 -0,25 Fiba Em. ve Hay. Katkı EYF 0,011902 -0,24 AvivaSA Em. ve Hay. Bric Ülkeleri Yab. Değ. EYF 0,033206 -0,24 Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF 0,037405 -0,24 BNP Paribas Cardif Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,060099 -0,23 Aegon Emeklilik ve Hay. Stand. EYF 0,041831 -0,23 Anadolu Hayat Em. Uzun Vad. Borç. Araç. Gr. EYF 0,049604 -0,21(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

