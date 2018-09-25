En fazla kaybettiren BES fonları

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 1,64 ile "AvivaSA Em. ve Hay. Bric Ülkeleri Yab. Değ. EYF", yüzde 1,52 ile "Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF" ve "BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF" oldu.
BES fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:
Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) AvivaSA Em. ve Hay. Bric Ülkeleri Yab. Değ. EYF 0,032661 -1,64 Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF 0,025588 -1,52 BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF 0,025369 -1,52 NN Hay. Em. Altın EYF 0,015871 -1,51 Bereket Em. ve Hay. Altın Katılım EYF 0,025934 -1,51 Garanti Em. Hay. Altın EYF 0,027708 -1,47 AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF 0,025907 -1,46 Vakıf Em. ve Hay. Altın Katılım EYF 0,026786 -1,45 Allianz Hayat Em. Altın EYF 0,024791 -1,44 Halk Hayat ve Em. Altın Katılım EYF 0,015901 -1,44(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)
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