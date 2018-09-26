En fazla kaybettiren BES fonları

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 2,05 ile "Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF", yüzde 1,41 ile "Allianz Hayat Em. K.D.B.A. Gr. EYF" ve yüzde 1,39 ile "Fiba Em. ve Hay. K.D.B.A. Gr. EYF" oldu.

BES fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF 0,036430 -2,05 Allianz Hayat Em. K.D.B.A. Gr. EYF 0,060250 -1,41 Fiba Em. ve Hay. K.D.B.A. Gr. EYF 0,049401 -1,39 Ziraat Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF 0,038943 -1,39 Allianz Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,090406 -1,37 Axa Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF 0,026476 -1,33 Allianz Yaşam ve Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,089659 -1,33 Fiba Em. ve Hay. K.D.B.A. EYF 0,045931 -1,28 BNP Paribas Cardif Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,059332 -1,28 Anadolu Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,079752 -1,22(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

