En fazla kaybettiren BES fonları

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 2,05 ile "Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF", yüzde 1,41 ile "Allianz Hayat Em. K.D.B.A. Gr. EYF" ve yüzde 1,39 ile "Fiba Em. ve Hay. K.D.B.A. Gr. EYF" oldu.
BES fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:
Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF 0,036430 -2,05 Allianz Hayat Em. K.D.B.A. Gr. EYF 0,060250 -1,41 Fiba Em. ve Hay. K.D.B.A. Gr. EYF 0,049401 -1,39 Ziraat Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF 0,038943 -1,39 Allianz Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,090406 -1,37 Axa Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF 0,026476 -1,33 Allianz Yaşam ve Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,089659 -1,33 Fiba Em. ve Hay. K.D.B.A. EYF 0,045931 -1,28 BNP Paribas Cardif Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,059332 -1,28 Anadolu Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,079752 -1,22(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)
İBB'nin navigasyonu 'Yol Gösteren' tüm Türkiye'de kullanılacak
İŞKUR'dan gençlere hem kurs, hem maaş
Benzine 17, motorine 16 kuruşluk zam pompadan döndü
Dolar ne kadar? 26 Eylül dolar kuru ve yorumları
İş bulma siteleri
ÖTV indirimi geldi ama... Otomotiv sektöründe 'kredi' endişesi
Dolar ne kadar? 25 Eylül 2018 dolar yorumları
Borsa haftaya yükselişle başladı
Alman Porsche, dizel otomobil üretmeyecek
Turizmde Türkiye çağrısı: Yüzde 300 artış bekleniyor
Okuyucu Yorumları 0 yorum