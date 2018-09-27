En fazla kaybettiren BES fonları

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 0,69 ile "Fiba Em. ve Hay. Mükafat Port. Katılım Değ. EYF", yüzde 0,68 ile "Axa Hayat ve Em. Altın Katılım EYF" ve "Fiba Em. ve Hay. Altın EYF" oldu.
BES fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:
Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Fiba Em. ve Hay. Mükafat Port. Katılım Değ. EYF 0,011071 -0,69 Axa Hayat ve Em. Altın Katılım EYF 0,023392 -0,68 Fiba Em. ve Hay. Altın EYF 0,026445 -0,68 Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF 0,025146 -0,63 BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF 0,024931 -0,61 NN Hay. Em. Altın EYF 0,015598 -0,61 Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF 0,043348 -0,61 Bereket Em. ve Hay. Altın Katılım EYF 0,025491 -0,61 Anadolu Hayat Em. Altın Katılım EYF 0,024663 -0,60 AvivaSA Em. ve Hay. Tem. Ödeyen Şir. His. Sen. EYF 0,031432 -0,60(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)
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