En fazla kaybettiren BES fonları

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 0,95 ile "Allianz Yaşam ve Em. İki. K.D.B.A. EYF", yüzde 0,90 ile "Anadolu Hayat Em. Altın Katılım EYF" ve yüzde 0,89 ile "Allianz Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF" oldu.

BES fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Allianz Yaşam ve Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,047426 -0,95 Anadolu Hayat Em. Altın Katılım EYF 0,024441 -0,90 Allianz Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,065116 -0,89 Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF 0,024921 -0,89 Ziraat Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF 0,038617 -0,89 BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF 0,024714 -0,87 Bereket Em. ve Hay. Altın Katılım EYF 0,025272 -0,86 NN Hay. Em. Altın EYF 0,015464 -0,86 Anadolu Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,068336 -0,85 Garanti Em. Hay. Altın EYF 0,027014 -0,84(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

