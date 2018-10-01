En fazla kaybettiren BES fonları

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 2,79 ile "Fiba Em. ve Hay. Qinvest Port.Değ. EYF", yüzde 2,42 ile "NN Hay. Em. Altın EYF" ve yüzde 2,41 ile "BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF" oldu.

BES fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Fiba Em. ve Hay. Qinvest Port.Değ. EYF 0,012215 -2,79 NN Hay. Em. Altın EYF 0,015089 -2,42 BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF 0,024118 -2,41 Bereket Em. ve Hay. Altın Katılım EYF 0,024667 -2,39 Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF 0,024332 -2,36 Garanti Em. Hay. Altın EYF 0,026388 -2,32 Axa Hayat ve Em. Altın Katılım EYF 0,022670 -2,31 Anadolu Hayat Em. Altın Katılım EYF 0,023878 -2,30 AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF 0,024684 -2,30 Vakıf Em. ve Hay. Altın Katılım EYF 0,025529 -2,30(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

