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En fazla kaybettiren BES fonları

FİNANS HABERLERİ  | 02.10.2018 14:47 | Son Güncelleme

BES fonları arasında günün en fazla kaybettireni yüzde 1,88 ile "Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF" oldu

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 1,88 ile "Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF", yüzde 1,85 ile "Ziraat Hayat ve Em. His. Sen. EYF" ve "Cigna Finans Em. ve Hay. Bir. His. Sen. EYF" oldu.

BES fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF 0,041926 -1,88 Ziraat Hayat ve Em. His. Sen. EYF 0,018212 -1,85 Cigna Finans Em. ve Hay. Bir. His. Sen. EYF 0,051553 -1,85 BNP Paribas Cardif Em. His. Sen. EYF 0,068438 -1,56 Axa Hayat ve Em. His. Sen. EYF 0,020600 -1,55 Vakıf Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,066293 -1,53 Garanti Em. Hay. His. Sen. EYF 0,097414 -1,52 Garanti Em. Hay. His. Sen. Gr. EYF 0,022316 -1,52 Halk Hayat ve Em. His. Sen. EYF 0,017321 -1,50 Garanti Em. Hay. Sürd. His. Sen. EYF 0,018136 -1,49(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

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