En fazla kaybettiren BES fonları

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 1,69 ile "Bereket Em. ve Hay. Katılım Katkı EYF", yüzde 0,91 ile "Garanti Em. Hay. Sürd. His. Sen. EYF" ve yüzde 0,82 ile "AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF" oldu.
BES fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:
Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Bereket Em. ve Hay. Katılım Katkı EYF 0,013994 -1,69 Garanti Em. Hay. Sürd. His. Sen. EYF 0,017971 -0,91 AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF 0,054496 -0,82 Halk Hayat ve Em. His. Sen. EYF 0,017185 -0,79 Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,052368 -0,77 Anadolu Hayat Em. His. Sen. EYF 0,105977 -0,73 NN Hay. Em. Karma EYF 0,086150 -0,71 Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. His. Sen. EYF 0,044970 -0,68 AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,059032 -0,67 Garanti Em. Hay. Katkı EYF 0,012373 -0,67(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)
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