En fazla kaybettiren BES fonları

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 2,30 ile "Vakıf Em. ve Hay. Katkı EYF", yüzde 2,16 ile "Anadolu Hayat Em. Katkı EYF" ve yüzde 2,08 ile "Garanti Em. Hay. Katkı EYF" oldu.

BES fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Vakıf Em. ve Hay. Katkı EYF 0,011545 -2,30 Anadolu Hayat Em. Katkı EYF 0,011250 -2,16 Garanti Em. Hay. Katkı EYF 0,012116 -2,08 Aegon Emeklilik ve Hay. Katkı EYF 0,011675 -1,97 Cigna Finans Em. ve Hay. Katkı EYF 0,012049 -1,94 Axa Hayat ve Em. Katkı EYF 0,011688 -1,87 AvivaSA Em. ve Hay. Katkı EYF 0,011644 -1,87 BNP Paribas Cardif Em. Katkı EYF 0,011978 -1,85 Allianz Yaşam ve Em. Katkı EYF 0,011864 -1,84 Garanti Em. Hay. Uzun Vad. K.B.A. EYF 0,025801 -1,82(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

