En fazla kaybettiren BES fonları

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 2,72 ile "AvivaSA Em. ve Hay. Bric Ülkeleri Yab. Değ. EYF", yüzde 2,43 ile "AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. EYF" ve yüzde 2,38 ile "Garanti Em. Hay. Sürd. His. Sen. EYF" oldu.

BES fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) AvivaSA Em. ve Hay. Bric Ülkeleri Yab. Değ. EYF 0,030736 -2,72 AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,057293 -2,43 Garanti Em. Hay. Sürd. His. Sen. EYF 0,017272 -2,38 Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF 0,040524 -2,38 Axa Hayat ve Em. His. Sen. EYF 0,019796 -2,37 Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF 0,025103 -2,35 BNP Paribas Cardif Em. His. Sen. EYF 0,065867 -2,34 MetLife Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,022568 -2,34 Garanti Em. Hay. His. Sen. Gr. EYF 0,021474 -2,31 NN Hay. Em. His. Sen. EYF 0,091533 -2,30(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

