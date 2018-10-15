En fazla kaybettiren BES fonları

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 1,08 ile "Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF", yüzde 0,94 ile "Ziraat Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF" ve yüzde 0,88 ile "Vakıf Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF" oldu.
BES fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:
Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF 0,019522 -1,08 Ziraat Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF 0,037363 -0,94 Vakıf Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF 0,030445 -0,88 NN Hay. Em. Değ. EYF 0,050734 -0,75 Anadolu Hayat Em. Bir. Değ. EYF 0,069636 -0,53 MetLife Em. ve Hay. K.D.B.A. EYF 0,035236 -0,48 Allianz Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,062856 -0,44 Allianz Yaşam ve Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,045789 -0,40 Anadolu Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,065861 -0,39 Anadolu Hayat Em. Borç. Araç. Gr. EYF 0,058217 -0,37(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)
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