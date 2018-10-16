En fazla kaybettiren BES fonları

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 2,0 ile "AvivaSA Em. ve Hay. Bric Ülkeleri Yab. Değ. EYF" , yüzde 1,62 ile "Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF" ve yüzde 1,55 ile "Anadolu Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF" oldu.
BES fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:
Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) AvivaSA Em. ve Hay. Bric Ülkeleri Yab. Değ. EYF 0,029839 -2,00 Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF 0,034732 -1,62 Anadolu Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,075933 -1,55 Allianz Hayat Em. K.D.B.A. Gr. EYF 0,057558 -1,55 MetLife Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF 0,014096 -1,50 Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF 0,019231 -1,49 AvivaSA Em. ve Hay. K.D.B.A. EYF 0,069630 -1,49 Ziraat Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF 0,036809 -1,48 BNP Paribas Cardif Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,056519 -1,48 Fiba Em. ve Hay. K.D.B.A. EYF 0,043589 -1,47(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)
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