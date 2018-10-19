FİNANS

En fazla kaybettiren BES fonları

FİNANS HABERLERİ  | 19.10.2018 15:30 | Son Güncelleme

BES fonları arasında günün en fazla kaybettireni yüzde 4,47 ile "AvivaSA Em. ve Hay. Bric Ülkeleri Yab. Değ. EYF" oldu

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 4,47 ile "AvivaSA Em. ve Hay. Bric Ülkeleri Yab. Değ. EYF", yüzde 3,01 ile "Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF" ve yüzde 2,61 ile "Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF" oldu.

BES fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) AvivaSA Em. ve Hay. Bric Ülkeleri Yab. Değ. EYF 0,028151 -4,47 Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF 0,033439 -3,01 Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF 0,097184 -2,61 BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF 0,023063 -2,52 NN Hay. Em. Altın EYF 0,014430 -2,52 Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF 0,023259 -2,49 Bereket Em. ve Hay. Altın Katılım EYF 0,023631 -2,46 Axa Hayat ve Em. Altın Katılım EYF 0,021692 -2,44 Ziraat Hayat ve Em. Altın Katılım EYF 0,023536 -2,43 Ziraat Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF 0,035146 -2,42(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

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