En fazla kaybettiren BES fonları

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 3,12 ile "Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF", yüzde 1,91 ile "MetLife Em. ve Hay. His. Sen. EYF" ve yüzde 1,87 ile "Halk Hayat ve Em. His. Sen. EYF" oldu.
BES fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:
Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF 0,039573 -3,12 MetLife Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,022443 -1,91 Halk Hayat ve Em. His. Sen. EYF 0,016629 -1,87 Garanti Em. Hay. Sürd. His. Sen. EYF 0,017444 -1,82 Aegon Emeklilik ve Hay. His. Sen. EYF 0,082377 -1,79 NN Hay. Em. His. Sen. EYF 0,091502 -1,77 Anadolu Hayat Em. His. Sen. EYF 0,102073 -1,75 Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. His. Sen. EYF 0,044143 -1,72 AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,057449 -1,70 Anadolu Hayat Em. İki. His. Sen. EYF 0,047886 -1,69(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)
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