En fazla kaybettiren BES fonları

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 3,32 ile "AvivaSA Em. ve Hay. Bric Ülkeleri Yab. Değ. EYF", yüzde 1,82 ile "AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF" ve yüzde 1,25 ile "Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF" oldu.

BES fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) AvivaSA Em. ve Hay. Bric Ülkeleri Yab. Değ. EYF 0,028204 -3,32 AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF 0,045148 -1,82 Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF 0,024093 -1,25 BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF 0,023896 -1,22 NN Hay. Em. Altın EYF 0,014949 -1,22 Halk Hayat ve Em. Altın Katılım EYF 0,015036 -1,21 Allianz Yaşam ve Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,043984 -1,21 Anadolu Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,063331 -1,19 Allianz Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,060425 -1,19 Bereket Em. ve Hay. Altın Katılım EYF 0,024464 -1,19(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

