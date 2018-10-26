En fazla kaybettiren BES fonları

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 2,87 ile "Vakıf Em. ve Hay. Katılım Değ. Gr. EYF", yüzde 2,54 ile "Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF" ve yüzde 1,38 ile "Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF" oldu.
BES fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:
Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Vakıf Em. ve Hay. Katılım Değ. Gr. EYF 0,015995 -2,87 Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF 0,033190 -2,54 Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF 0,095802 -1,38 Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF 0,024290 -1,14 Anadolu Hayat Em. Bir. Değ. EYF 0,066534 -1,09 Allianz Hayat Em. Karma EYF 0,051020 -0,92 Vakıf Em. ve Hay. Katılım Katkı EYF 0,015511 -0,74 Vakıf Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF 0,029625 -0,71 Ziraat Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF 0,035776 -0,68 Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF 0,018901 -0,65(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)
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