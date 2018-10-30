En fazla kaybettiren BES fonları

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 3,56 ile "Garanti Em. Hay. Sürd. His. Sen. EYF", yüzde 3,44 ile "Allianz Yaşam ve Em. BIST Temettü Endeksi EYF" ve yüzde 3,25 ile "Halk Hayat ve Em. His. Sen. EYF" oldu.
BES fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:
Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Garanti Em. Hay. Sürd. His. Sen. EYF 0,016572 -3,56 Allianz Yaşam ve Em. BIST Temettü Endeksi EYF 0,018687 -3,44 Halk Hayat ve Em. His. Sen. EYF 0,015936 -3,25 Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF 0,024948 -3,20 AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,054972 -3,20 Aegon Emeklilik ve Hay. His. Sen. EYF 0,078938 -3,16 Anadolu Hayat Em. İki. His. Sen. EYF 0,045840 -3,07 Anadolu Hayat Em. His. Sen. Gr. EYF 0,074071 -3,06 Allianz Hayat Em. His. Sen. EYF 0,086584 -3,06 Allianz Yaşam ve Em. His. Sen. EYF 0,098033 -3,06(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)
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