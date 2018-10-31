En fazla kaybettiren BES fonları

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 2,72 ile "Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF", yüzde 2,69 ile "NN Hay. Em. Altın EYF" ve "BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF" oldu.

BES fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF 0,023142 -2,72 NN Hay. Em. Altın EYF 0,014362 -2,69 BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF 0,022957 -2,69 Halk Hayat ve Em. Altın Katılım EYF 0,014456 -2,64 Bereket Em. ve Hay. Altın Katılım EYF 0,023532 -2,62 Ziraat Hayat ve Em. Altın Katılım EYF 0,023436 -2,60 Axa Hayat ve Em. Altın Katılım EYF 0,021588 -2,58 Allianz Hayat Em. Altın EYF 0,022559 -2,57 Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF 0,091612 -2,56 AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF 0,023607 -2,55(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

