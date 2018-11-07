En fazla kaybettiren BES fonları

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 1,95 ile "Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF", yüzde 1,87 ile "AvivaSA Em. ve Hay. Bric Ülkeleri Yab. Değ. EYF" ve yüzde 1,86 ile "NN Hay. Em. Altın EYF" oldu.
BES fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:
Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF 0,032991 -1,95 AvivaSA Em. ve Hay. Bric Ülkeleri Yab. Değ. EYF 0,028320 -1,87 NN Hay. Em. Altın EYF 0,014013 -1,86 BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF 0,022404 -1,84 Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF 0,022583 -1,83 Halk Hayat ve Em. Altın Katılım EYF 0,014110 -1,82 Bereket Em. ve Hay. Altın Katılım EYF 0,022986 -1,78 Ziraat Hayat ve Em. Altın Katılım EYF 0,022896 -1,77 Allianz Hayat Em. Altın EYF 0,022042 -1,76 Axa Hayat ve Em. Altın Katılım EYF 0,021054 -1,76(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)
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