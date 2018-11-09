En fazla kaybettiren BES fonları

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 2,42 ile "Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF", yüzde 2,21 ile "Garanti Em. Hay. Sürd. His. Sen. EYF" ve yüzde 2,18 ile "BNP Paribas Cardif Em. His. Sen. EYF" oldu.

BES fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF 0,024362 -2,42 Garanti Em. Hay. Sürd. His. Sen. EYF 0,017506 -2,21 BNP Paribas Cardif Em. His. Sen. EYF 0,066461 -2,18 Garanti Em. Hay. His. Sen. EYF 0,094426 -2,17 AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,056779 -2,17 Garanti Em. Hay. His. Sen. Gr. EYF 0,021704 -2,14 Vakıf Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,064530 -2,14 Axa Hayat ve Em. His. Sen. EYF 0,019999 -2,13 Aegon Emeklilik ve Hay. His. Sen. EYF 0,081486 -2,11 Halk Hayat ve Em. His. Sen. EYF 0,016752 -2,06(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

