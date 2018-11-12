En fazla kaybettiren BES fonları

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 1,95 ile "Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF", yüzde 1,57 ile "Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF" ve yüzde 1,21 ile "Garanti Em. Hay. Sürd. His. Sen. EYF" oldu.
BES fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:
Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF 0,023886 -1,95 Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF 0,014588 -1,57 Garanti Em. Hay. Sürd. His. Sen. EYF 0,017295 -1,21 Vakıf Em. ve Hay. Katkı EYF 0,012608 -1,08 Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,013789 -1,08 Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,019932 -1,04 Aegon Emeklilik ve Hay. Katkı EYF 0,012761 -1,02 NN Hay. Em. Karma EYF 0,086936 -0,98 Garanti Em. Hay. Uzun Vad. K.B.A. EYF 0,028187 -0,98 Halk Hayat ve Em. His. Sen. EYF 0,016595 -0,94(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)
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