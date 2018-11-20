FİNANS

En fazla kaybettiren BES fonları

FİNANS HABERLERİ  | 20.11.2018 14:20 | Son Güncelleme

BES fonları arasında günün en fazla kaybettireni yüzde 1,29 ile "Halk Hayat ve Em. Temk. Değ. EYF" oldu

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 1,29 ile "Halk Hayat ve Em. Temk. Değ. EYF", yüzde 0,85 ile "AvivaSA Em. ve Hay. Bric Ülkeleri Yab. Değ. EYF" ve yüzde 0,61 ile "AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF" oldu.

BES fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Halk Hayat ve Em. Temk. Değ. EYF 0,012114 -1,29 AvivaSA Em. ve Hay. Bric Ülkeleri Yab. Değ. EYF 0,027918 -0,85 AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF 0,044349 -0,61 Allianz Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,080494 -0,37 Allianz Yaşam ve Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,079843 -0,37 Allianz Hayat Em. K.D.B.A. Gr. EYF 0,053528 -0,35 Anadolu Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,070920 -0,34 BNP Paribas Cardif Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,052821 -0,33 Allianz Yaşam ve Em. Karma Gr. EYF 0,059530 -0,33 Fiba Em. ve Hay. K.D.B.A. EYF 0,040666 -0,29(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

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