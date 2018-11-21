En fazla kaybettiren BES fonları

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 3,91 ile "Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF", yüzde 3,10 ile "MetLife Em. ve Hay. His. Sen. EYF" ve yüzde 3,05 ile "Garanti Em. Hay. Sürd. His. Sen. EYF" oldu.

BES fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF 0,086200 -3,91 MetLife Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,021952 -3,10 Garanti Em. Hay. Sürd. His. Sen. EYF 0,016894 -3,05 Allianz Yaşam ve Em. His. Sen. EYF 0,100373 -2,98 Anadolu Hayat Em. İki. His. Sen. EYF 0,046931 -2,97 Anadolu Hayat Em. His. Sen. Gr. EYF 0,075880 -2,97 Allianz Hayat Em. His. Sen. EYF 0,088656 -2,97 AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,055737 -2,93 Halk Hayat ve Em. His. Sen. EYF 0,016490 -2,85 Allianz Yaşam ve Em. BIST Temettü Endeksi EYF 0,019140 -2,80(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

