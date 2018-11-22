FİNANS

En fazla kaybettiren BES fonları

FİNANS HABERLERİ  | 22.11.2018 16:10 | Son Güncelleme

BES fonları arasında günün en fazla kaybettireni yüzde 1,35 ile "Garanti Em. Hay. Uzun Vad. K.B.A. EYF" oldu

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 1,35 ile "Garanti Em. Hay. Uzun Vad. K.B.A. EYF", yüzde 1,32 ile "Vakıf Em. ve Hay. Katkı EYF" ve yüzde 1,21 ile "Aegon Emeklilik ve Hay. Katkı EYF" oldu.

BES fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Garanti Em. Hay. Uzun Vad. K.B.A. EYF 0,028596 -1,35 Vakıf Em. ve Hay. Katkı EYF 0,012822 -1,32 Aegon Emeklilik ve Hay. Katkı EYF 0,012997 -1,21 BNP Paribas Cardif Em. Katkı EYF 0,013272 -1,19 NN Hay. Em. Katkı EYF 0,013860 -1,18 Allianz Hayat Em. Katkı EYF 0,012921 -1,16 Axa Hayat ve Em. Katkı EYF 0,013048 -1,15 AvivaSA Em. ve Hay. Katkı EYF 0,012778 -1,08 Cigna Finans Em. ve Hay. Katkı EYF 0,013289 -1,07 Allianz Yaşam ve Em. Katkı EYF 0,013145 -1,07(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

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