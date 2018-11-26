En fazla kaybettiren BES fonları

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 1,58 ile "AvivaSA Em. ve Hay. Bric Ülkeleri Yab. Değ. EYF", yüzde 1,05 ile "Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF" ve yüzde 0,88 ile "Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF" oldu.

BES fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) AvivaSA Em. ve Hay. Bric Ülkeleri Yab. Değ. EYF 0,027198 -1,58 Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF 0,031881 -1,05 Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF 0,017775 -0,88 Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF 0,039245 -0,72 Anadolu Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,058896 -0,71 Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF 0,022118 -0,70 BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF 0,021952 -0,70 NN Hay. Em. Altın EYF 0,013731 -0,69 Halk Hayat ve Em. Altın Katılım EYF 0,013829 -0,68 Allianz Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,056215 -0,68(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

