En fazla kaybettiren BES fonları

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 0,98 ile "Fiba Em. ve Hay. K.D.B.A. Gr. EYF", yüzde 0,91 ile "Fiba Em. ve Hay. K.D.B.A. EYF" ve yüzde 0,86 ile "Allianz Yaşam ve Em. Bir. K.D.B.A. EYF" oldu.

BES fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Fiba Em. ve Hay. K.D.B.A. Gr. EYF 0,041817 -0,98 Fiba Em. ve Hay. K.D.B.A. EYF 0,039165 -0,91 Allianz Yaşam ve Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,077001 -0,86 Garanti Em. Hay. K.D.B.A. Gr. EYF 0,053979 -0,84 Garanti Em. Hay. K.D.B.A. EYF 0,078864 -0,82 Anadolu Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,068474 -0,81 Axa Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF 0,022824 -0,81 Allianz Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,077726 -0,80 Allianz Yaşam ve Em. BIST Temettü Endeksi EYF 0,019189 -0,79 Allianz Yaşam ve Em. Karma Gr. EYF 0,057484 -0,79(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

