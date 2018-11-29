En fazla kaybettiren BES fonları

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 0,49 ile "Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF" ve "BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF", yüzde 0,48 ile "NN Hay. Em. Altın EYF" oldu.

BES fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF 0,021815 -0,49 BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF 0,021652 -0,49 NN Hay. Em. Altın EYF 0,013543 -0,48 Halk Hayat ve Em. Altın Katılım EYF 0,013643 -0,48 Bereket Em. ve Hay. Altın Katılım EYF 0,022240 -0,47 Ziraat Hayat ve Em. Altın Katılım EYF 0,022162 -0,47 Allianz Hayat Em. Altın EYF 0,021350 -0,46 Axa Hayat ve Em. Altın Katılım EYF 0,020337 -0,46 AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF 0,022410 -0,46 Fiba Em. ve Hay. Altın EYF 0,023124 -0,45(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

