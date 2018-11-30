En fazla kaybettiren BES fonları

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 1,37 ile "Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF" yüzde 1,24 ile "AvivaSA Em. ve Hay. Katılım Katkı EYF", yüzde 1,20 ile "AvivaSA Em. ve Hay. Bric Ülkeleri Yab. Değ. EYF" oldu.

BES fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF 0,017525 -1,37 AvivaSA Em. ve Hay. Katılım Katkı EYF 0,009988 -1,24 AvivaSA Em. ve Hay. Bric Ülkeleri Yab. Değ. EYF 0,027334 -1,20 Ziraat Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF 0,032645 -1,08 NN Hay. Em. Değ. EYF 0,045889 -0,84 MetLife Em. ve Hay. K.D.B.A. EYF 0,031474 -0,83 AvivaSA Em. ve Hay. İki. Değ. EYF 0,035067 -0,82 Anadolu Hayat Em. Borç. Araç. Gr. EYF 0,051899 -0,78 AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF 0,043355 -0,72 Axa Hayat ve Em. Altın Katılım EYF 0,020200 -0,67(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

