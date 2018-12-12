En fazla kaybettiren BES fonları

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 1,07 ile "Bereket Em. ve Hay. Katılım Katkı EYF", yüzde 0,67 ile "Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF" ve yüzde 0,54 ile "Vakıf Em. ve Hay. Katkı EYF" oldu.

BES fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Bereket Em. ve Hay. Katılım Katkı EYF 0,013811 -1,07 Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF 0,040329 -0,67 Vakıf Em. ve Hay. Katkı EYF 0,012799 -0,54 Garanti Em. Hay. Uzun Vad. K.B.A. EYF 0,028527 -0,53 Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF 0,011529 -0,53 Aegon Emeklilik ve Hay. Katkı EYF 0,012996 -0,50 Anadolu Hayat Em. Katkı EYF 0,012531 -0,49 Axa Hayat ve Em. Katkı EYF 0,013041 -0,48 Aegon Emeklilik ve Hay. His. Sen. EYF 0,079871 -0,48 AvivaSA Em. ve Hay. Katkı EYF 0,012771 -0,48(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

