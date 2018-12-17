En fazla kaybettiren BES fonları

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 2,06 ile "Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF", yüzde 2,05 ile "Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF" ve yüzde 2,02 ile "Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF" oldu.

BES fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF 0,013952 -2,06 Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,019219 -2,05 Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,013322 -2,02 Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,049216 -1,82 Vakıf Em. ve Hay. Kat. His. Sen. EYF 0,009320 -1,68 Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF 0,040405 -1,64 Halk Hayat ve Em. His. Sen. EYF 0,016236 -1,47 Anadolu Hayat Em. İki. His. Sen. EYF 0,046238 -1,29 Allianz Hayat Em. His. Sen. EYF 0,087349 -1,29 Allianz Yaşam ve Em. His. Sen. EYF 0,098900 -1,28(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

