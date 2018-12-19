En fazla kaybettiren BES fonları

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 1,37 ile "Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF", yüzde 0,52 ile "Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF" ve yüzde 0,46 ile "Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF" oldu.

BES fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF 0,031862 -1,37 Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF 0,088113 -0,52 Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF 0,018300 -0,46 Anadolu Hayat Em. Bir. Değ. EYF 0,063718 -0,46 Vakıf Em. ve Hay. İki. K.B.A. Gr. EYF 0,017312 -0,39 Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF 0,040296 -0,37 Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF 0,011490 -0,35 AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF 0,043209 -0,31 Vakıf Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF 0,028990 -0,29 Ziraat Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF 0,033977 -0,27(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

