En fazla kaybettiren BES fonları

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 1,64 ile "Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF", yüzde 1,53 ile "Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF" ve yüzde 1,36 ile "AvivaSA Em. ve Hay. Bric Ülkeleri Yab. Değ. EYF" oldu.

BES fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF 0,031213 -1,64 Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF 0,086915 -1,53 AvivaSA Em. ve Hay. Bric Ülkeleri Yab. Değ. EYF 0,026769 -1,36 Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF 0,018058 -1,18 Anadolu Hayat Em. Bir. Değ. EYF 0,062789 -1,13 Allianz Hayat Em. Karma EYF 0,047828 -1,12 Allianz Yaşam ve Em. Atak Değ. Gr. EYF 0,022650 -1,07 BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF 0,022373 -0,99 Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF 0,022549 -0,99 Bereket Em. ve Hay. Altın Katılım EYF 0,022975 -0,99(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

