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En fazla kaybettiren BES fonları

FİNANS HABERLERİ  | 03.04.2019 15:14 | Son Güncelleme

BES fonları arasında günün en fazla kaybettireni yüzde 1,18 ile "Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF" oldu

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 1,18 ile "Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF", yüzde 1,08 ile "Allianz Hayat Em. K.D.B.A. Gr. EYF" ve yüzde 1,06 ile "Allianz Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF" oldu.

BES fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF 0,043954 -1,18 Allianz Hayat Em. K.D.B.A. Gr. EYF 0,058368 -1,08 Allianz Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,059302 -1,06 Allianz Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,087500 -1,05 Fiba Em. ve Hay. K.D.B.A. Gr. EYF 0,046455 -1,02 Allianz Yaşam ve Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,043032 -0,97 Fiba Em. ve Hay. Altın EYF 0,025899 -0,97 Anadolu Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,062080 -0,95 Ziraat Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF 0,035099 -0,95 Axa Hayat ve Em. Altın Katılım EYF 0,022784 -0,95(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

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