En fazla kaybettiren BES fonları

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 0,18 ile "Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF", yüzde 0,03 ile "Katılım Em. ve Hay. Kamu Kira Sert. Katılım EYF" ve yüzde 0,02 ile "Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF" oldu.

BES fonları içinde günün en fazla kaybettiren 3 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF 0,043877 -0,18 Katılım Em. ve Hay. Kamu Kira Sert. Katılım EYF 0,010901 -0,03 Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF 0,012098 -0,02(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

