En fazla kaybettiren BES fonları

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 1,07 ile "NN Hay. Em. Katkı EYF", yüzde 1,04 ile "Aegon Emeklilik ve Hay. His. Sen. EYF" ve "Vakıf Em. ve Hay. His. Sen. EYF" oldu.

BES fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) NN Hay. Em. Katkı EYF 0,014225 -1,07 Aegon Emeklilik ve Hay. His. Sen. EYF 0,086092 -1,04 Vakıf Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,069396 -1,04 Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF 0,044691 -1,01 Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF 0,026558 -1,01 Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF 0,027066 -1,01 Axa Hayat ve Em. His. Sen. EYF 0,021489 -0,97 MetLife Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,023843 -0,96 BNP Paribas Cardif Em. His. Sen. EYF 0,070866 -0,95 Allianz Yaşam ve Em. Katkı EYF 0,013422 -0,95(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

