En fazla kaybettiren BES fonları

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 1,21 ile "Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF", yüzde 1,02 ile "AvivaSA Em. ve Hay. Tem. Ödeyen Şir. His. Sen. EYF" ve yüzde 0,88 ile "Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF" oldu.

BES fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF 0,026307 -1,21 AvivaSA Em. ve Hay. Tem. Ödeyen Şir. His. Sen. EYF 0,032578 -1,02 Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF 0,026816 -0,88 Allianz Yaşam ve Em. BIST Temettü Endeksi EYF 0,020234 -0,82 Vakıf Em. ve Hay. Kat. His. Sen. EYF 0,010070 -0,80 NN Hay. Em. His. Sen. EYF 0,096863 -0,77 Cigna Finans Em. ve Hay. Bir. His. Sen. EYF 0,051990 -0,72 Axa Hayat ve Em. His. Sen. EYF 0,021299 -0,71 Vakıf Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,068843 -0,70 Anadolu Hayat Em. His. Sen. EYF 0,110079 -0,69(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

