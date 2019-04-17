En fazla kaybettiren BES fonları

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 0,17 ile "Fiba Em. ve Hay. Altın EYF", yüzde 0,16 ile "Garanti Em. Hay. Borç. Araç. Gr. EYF" ve yüzde 0,13 ile "Axa Hayat ve Em. Altın Katılım EYF" oldu.

BES fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Fiba Em. ve Hay. Altın EYF 0,026858 -0,17 Garanti Em. Hay. Borç. Araç. Gr. EYF 0,037975 -0,16 Axa Hayat ve Em. Altın Katılım EYF 0,023632 -0,13 NN Hay. Em. Katkı EYF 0,014095 -0,12 Cigna Finans Em. ve Hay. K.B.A. Gr. EYF 0,015577 -0,10 MetLife Em. ve Hay. K.B.A. Gr. EYF 0,017856 -0,10 Garanti Em. Hay. Uzun Vad. K.B.A. EYF 0,028845 -0,09 Allianz Hayat Em. Katkı EYF 0,013318 -0,09 Allianz Hayat Em. Altın EYF 0,024728 -0,07 Anadolu Hayat Em. Altın Katılım EYF 0,024988 -0,06(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

