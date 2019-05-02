En fazla kaybettiren BES fonları

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 0,87 ile "Allianz Hayat Em. Katkı EYF", yüzde 0,80 ile "BNP Paribas Cardif Em. Katkı EYF" ve yüzde 0,79 ile "Cigna Finans Em. ve Hay. Katkı EYF" oldu.

BES fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Allianz Hayat Em. Katkı EYF 0,012850 -0,87 BNP Paribas Cardif Em. Katkı EYF 0,013196 -0,80 Cigna Finans Em. ve Hay. Katkı EYF 0,013390 -0,79 Axa Hayat ve Em. Katkı EYF 0,012921 -0,75 Garanti Em. Hay. Uzun Vad. K.B.A. EYF 0,027835 -0,75 Vakıf Em. ve Hay. Katkı EYF 0,012644 -0,68 MetLife Em. ve Hay. Katkı EYF 0,013710 -0,62 Allianz Yaşam ve Em. Katkı EYF 0,012928 -0,61 Ziraat Hayat ve Em. Katkı EYF 0,013449 -0,59 Aegon Emeklilik ve Hay. Katkı EYF 0,012910 -0,57(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

