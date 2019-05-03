En fazla kaybettiren BES fonları

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 1,52 ile "Cigna Finans Em. ve Hay. Bir. His. Sen. EYF", yüzde 1,49 ile "Garanti Em. Hay. His. Sen. Gr. EYF" ve yüzde 1,48 ile "Garanti Em. Hay. His. Sen. EYF" oldu.

BES fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Cigna Finans Em. ve Hay. Bir. His. Sen. EYF 0,051797 -1,52 Garanti Em. Hay. His. Sen. Gr. EYF 0,023126 -1,49 Garanti Em. Hay. His. Sen. EYF 0,099966 -1,48 Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,051698 -1,41 Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF 0,014863 -1,41 Axa Hayat ve Em. His. Sen. EYF 0,021144 -1,40 BNP Paribas Cardif Em. His. Sen. EYF 0,069960 -1,39 Anadolu Hayat Em. İki. His. Sen. EYF 0,049199 -1,37 Allianz Yaşam ve Em. His. Sen. EYF 0,105266 -1,37 Allianz Hayat Em. His. Sen. EYF 0,092977 -1,36(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

