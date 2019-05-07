En fazla kaybettiren BES fonları

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 1,16 ile "Allianz Yaşam ve Em. Katılım Katkı EYF", yüzde 1,10 ile "Katılım Em. ve Hay. Kamu Kira Sert. Katılım EYF" ve yüzde 1,08 ile "Fiba Em. ve Hay. Katılım Katkı EYF" oldu.

BES fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Allianz Yaşam ve Em. Katılım Katkı EYF 0,011271 -1,16 Katılım Em. ve Hay. Kamu Kira Sert. Katılım EYF 0,010800 -1,10 Fiba Em. ve Hay. Katılım Katkı EYF 0,012338 -1,08 Cigna Finans Em. ve Hay. Bir. His. Sen. EYF 0,051201 -1,04 Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,051208 -0,98 Garanti Em. Hay. Sürd. His. Sen. EYF 0,018227 -0,97 Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF 0,026311 -0,96 Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,020869 -0,94 Allianz Yaşam ve Em. Sürd. His. Sen. EYF 0,022238 -0,94 Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. His. Sen. EYF 0,045853 -0,93(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

