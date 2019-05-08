En fazla kaybettiren BES fonları

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 2,18 ile "Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF", yüzde 1,79 ile "Garanti Em. Hay. Sürd. His. Sen. EYF" ve yüzde 1,77 ile "Allianz Yaşam ve Em. Sürd. His. Sen. EYF" oldu.

BES fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF 0,025409 -2,18 Garanti Em. Hay. Sürd. His. Sen. EYF 0,017900 -1,79 Allianz Yaşam ve Em. Sürd. His. Sen. EYF 0,021844 -1,77 Allianz Hayat Em. Katkı EYF 0,012681 -1,69 Aegon Emeklilik ve Hay. His. Sen. EYF 0,081786 -1,59 Halk Hayat ve Em. His. Sen. EYF 0,016876 -1,57 AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,058342 -1,56 Ziraat Hayat ve Em. His. Sen. EYF 0,017508 -1,56 Cigna Finans Em. ve Hay. Bir. His. Sen. EYF 0,050406 -1,55 Anadolu Hayat Em. İki. His. Sen. EYF 0,047979 -1,54(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

