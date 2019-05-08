FİNANS

En fazla kaybettiren BES fonları

FİNANS HABERLERİ  | 08.05.2019 14:14 | Son Güncelleme

BES fonları arasında günün en fazla kaybettireni yüzde 2,18 ile "Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF" oldu

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 2,18 ile "Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF", yüzde 1,79 ile "Garanti Em. Hay. Sürd. His. Sen. EYF" ve yüzde 1,77 ile "Allianz Yaşam ve Em. Sürd. His. Sen. EYF" oldu.

BES fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF 0,025409 -2,18 Garanti Em. Hay. Sürd. His. Sen. EYF 0,017900 -1,79 Allianz Yaşam ve Em. Sürd. His. Sen. EYF 0,021844 -1,77 Allianz Hayat Em. Katkı EYF 0,012681 -1,69 Aegon Emeklilik ve Hay. His. Sen. EYF 0,081786 -1,59 Halk Hayat ve Em. His. Sen. EYF 0,016876 -1,57 AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,058342 -1,56 Ziraat Hayat ve Em. His. Sen. EYF 0,017508 -1,56 Cigna Finans Em. ve Hay. Bir. His. Sen. EYF 0,050406 -1,55 Anadolu Hayat Em. İki. His. Sen. EYF 0,047979 -1,54(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

PARTNERSuskunluğunu bozdu: Hadise beni arıyor...Suskunluğunu bozdu: Hadise beni arıyor...
KRİPTOPARAKRİPTOPARA
Fibabanka fintek yatırımlarına ComPay ödeme çözümlerini eklediFibabanka fintek yatırımlarına ComPay ödeme çözümlerini ekledi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
En fazla kaybettiren BES fonları Fon piyasası

En Çok Okunan Haberler

DSP İstanbul adayı seçimden çekilecek mi? Açıklama geldi

DSP İstanbul adayı seçimden çekilecek mi? Açıklama geldi

Temel Karamollaoğlu'ndan dikkat çeken seçim paylaşımı

Temel Karamollaoğlu'ndan dikkat çeken seçim paylaşımı

Binlerce kişi bu düzenlemeyi bekliyor

Binlerce kişi bu düzenlemeyi bekliyor

Rusya'dan dolar hamlesi

Rusya'dan dolar hamlesi

Dolarda '23 Haziran' etkisi

Dolarda '23 Haziran' etkisi

Otomotiv devinden önemli karar

Otomotiv devinden önemli karar

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Hayvan küpeleme yetkisi birliklere devrediliyor

Hayvan küpeleme yetkisi birliklere devrediliyor

7-8-9 Mayıs ''Mega Mayıs'' demek!

7-8-9 Mayıs ''Mega Mayıs'' demek!

Otellerle ilgili çok önemli karar!

Otellerle ilgili çok önemli karar!

Araç sahipleri dikkat! Zam geldi

Araç sahipleri dikkat! Zam geldi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
“E-ticaretin en hızlı büyüyeceği beş ülkeden biri Türkiye”

“E-ticaretin en hızlı büyüyeceği beş ülkeden biri Türkiye”

Başkent'in yeşil alan bakım onarım ihalesine rekor başvuru

Başkent'in yeşil alan bakım onarım ihalesine rekor başvuru

KRİPTOPARA

KRİPTOPARA

Fibabanka fintek yatırımlarına ComPay ödeme çözümlerini ekledi

Fibabanka fintek yatırımlarına ComPay ödeme çözümlerini ekledi

Türk Telekom gelirleri ilk çeyrekte yüzde 15.3 yükseldi

Türk Telekom gelirleri ilk çeyrekte yüzde 15.3 yükseldi

Türkiye'deki turizm yatak sayısının yarıya yakını Antalya'da

Türkiye'deki turizm yatak sayısının yarıya yakını Antalya'da

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.