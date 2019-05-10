En fazla kaybettiren BES fonları

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 1,85 ile "Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF", yüzde 1,79 ile "Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. His. Sen. EYF" ve yüzde 1,72 ile "Garanti Em. Hay. Sürd. His. Sen. EYF" oldu.

BES fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF 0,025514 -1,85 Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. His. Sen. EYF 0,044505 -1,79 Garanti Em. Hay. Sürd. His. Sen. EYF 0,017594 -1,72 Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,050163 -1,69 Allianz Yaşam ve Em. Sürd. His. Sen. EYF 0,021488 -1,63 Aegon Emeklilik ve Hay. His. Sen. EYF 0,080558 -1,62 Allianz Yaşam ve Em. Din. Değ. EYF 0,018477 -1,49 NN Hay. Em. His. Sen. EYF 0,092210 -1,46 Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF 0,025139 -1,44 Halk Hayat ve Em. His. Sen. EYF 0,016668 -1,43(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

