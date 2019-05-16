En fazla kaybettiren BES fonları

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 1,71 ile "Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF", yüzde 1,11 ile "Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF" ve yüzde 0,98 ile "Garanti Em. Hay. Sürd. His. Sen. EYF" oldu.

BES fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF 0,042606 -1,71 Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,048936 -1,11 Garanti Em. Hay. Sürd. His. Sen. EYF 0,017436 -0,98 Axa Hayat ve Em. His. Sen. EYF 0,020194 -0,87 Garanti Em. Hay. His. Sen. EYF 0,095464 -0,76 Garanti Em. Hay. His. Sen. Gr. EYF 0,022077 -0,76 Anadolu Hayat Em. His. Sen. EYF 0,104470 -0,74 NN Hay. Em. His. Sen. EYF 0,091176 -0,72 Vakıf Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,064448 -0,71 AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF 0,056551 -0,70(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

