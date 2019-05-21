En fazla kaybettiren BES fonları

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 1,16 ile "NN Hay. Em. Altın EYF", yüzde 1,15 ile "AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF" ve yüzde 1,13 ile "Garanti Em. Hay. Altın EYF" oldu.

BES fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) NN Hay. Em. Altın EYF 0,016245 -1,16 AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF 0,026928 -1,15 Garanti Em. Hay. Altın EYF 0,028575 -1,13 Allianz Hayat Em. Karma EYF 0,057870 -1,13 Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF 0,026189 -1,13 Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF 0,105154 -1,12 Allianz Hayat Em. Altın EYF 0,025581 -1,12 BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF 0,026003 -1,12 Halk Hayat ve Em. Altın Katılım EYF 0,016419 -1,10 Bereket Em. ve Hay. Altın Katılım EYF 0,026756 -1,06(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

