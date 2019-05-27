En fazla kaybettiren BES fonları

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 1,42 ile "BNP Paribas Cardif Em. Bir. K.D.B.A. EYF", yüzde 1,38 ile "Allianz Hayat Em. K.D.B.A. Gr. EYF" ve "Allianz Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF" oldu.

BES fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) BNP Paribas Cardif Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,060175 -1,42 Allianz Hayat Em. K.D.B.A. Gr. EYF 0,062112 -1,38 Allianz Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,092528 -1,38 Allianz Yaşam ve Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,091465 -1,36 Anadolu Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,080248 -1,33 Garanti Em. Hay. D.B.A. Gr. EYF 0,064196 -1,29 Vakıf Em. ve Hay. K.D.B.A. EYF 0,067327 -1,27 Fiba Em. ve Hay. K.D.B.A. EYF 0,046450 -1,26 Halk Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF 0,032914 -1,26 Fiba Em. ve Hay. K.D.B.A. Gr. EYF 0,049678 -1,21(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

