En fazla kaybettiren BES fonları

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 0,92 ile "Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF", yüzde 0,85 ile "Anadolu Hayat Em. His. Sen. EYF" ve yüzde 0,84 ile "Garanti Em. Hay. His. Sen. EYF" oldu.

BES fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF 0,040793 -0,92 Anadolu Hayat Em. His. Sen. EYF 0,101794 -0,85 Garanti Em. Hay. His. Sen. EYF 0,093215 -0,84 Garanti Em. Hay. His. Sen. Gr. EYF 0,021566 -0,83 Halk Hayat ve Em. His. Sen. EYF 0,016060 -0,83 Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF 0,103617 -0,82 Ziraat Hayat ve Em. His. Sen. EYF 0,016660 -0,82 Allianz Hayat Em. Karma EYF 0,057115 -0,80 Allianz Yaşam ve Em. Karma Gr. EYF 0,070411 -0,76 Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. His. Sen. EYF 0,043010 -0,75(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

