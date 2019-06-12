En fazla kaybettiren BES fonları

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 1,49 ile "Fiba Em. ve Hay. Altın EYF", 1,44 ile "Vakıf Em. ve Hay. His. Sen. EYF" ve "Garanti Em. Hay. His. Sen. Gr. EYF" oldu.

BES fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Fiba Em. ve Hay. Altın EYF 0,027675 -1,49 Vakıf Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,067992 -1,44 Garanti Em. Hay. His. Sen. Gr. EYF 0,023361 -1,44 Ziraat Hayat ve Em. His. Sen. EYF 0,018047 -1,43 Garanti Em. Hay. His. Sen. EYF 0,100911 -1,41 Halk Hayat ve Em. His. Sen. EYF 0,017403 -1,41 Anadolu Hayat Em. His. Sen. Gr. EYF 0,081415 -1,40 Anadolu Hayat Em. İki. His. Sen. EYF 0,050152 -1,39 Axa Hayat ve Em. His. Sen. EYF 0,021343 -1,39 Allianz Hayat Em. His. Sen. EYF 0,094797 -1,39(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

