En fazla kaybettiren BES fonları

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 0,83 ile "vivaSA Em. ve Hay. Bric Ülkeleri Yab. Değ. EYF", yüzde 0,60 ile "Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF" ve yüzde 0,40 ile "Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF" oldu.

BES fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) AvivaSA Em. ve Hay. Bric Ülkeleri Yab. Değ. EYF 0,033003 -0,83 Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF 0,042449 -0,60 Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF 0,012289 -0,40 Allianz Hayat Em. Karma EYF 0,057209 -0,38 Fiba Em. ve Hay. Tacirler Por. Değ. EYF 0,012340 -0,35 Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF 0,104009 -0,33 Allianz Yaşam ve Em. BIST Temettü Endeksi EYF 0,020277 -0,30 Allianz Yaşam ve Em. Karma Gr. EYF 0,070654 -0,29 Aegon Emeklilik ve Hay. His. Sen. EYF 0,084798 -0,28 Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF 0,026834 -0,27(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

