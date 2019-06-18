En fazla kaybettiren BES fonları

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 1,24 ile "Allianz Hayat Em. Altın EYF", "NN Hay. Em. Altın EYF" ve yüzde 1,23 ile "Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF" oldu.

BES fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Allianz Hayat Em. Altın EYF 0,025986 -1,24 NN Hay. Em. Altın EYF 0,016502 -1,24 Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF 0,026604 -1,23 AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF 0,027353 -1,23 BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF 0,026418 -1,20 Garanti Em. Hay. Altın EYF 0,029162 -1,20 Fiba Em. ve Hay. Altın EYF 0,028329 -1,19 Halk Hayat ve Em. Altın Katılım EYF 0,016753 -1,18 Bereket Em. ve Hay. Altın Katılım EYF 0,027361 -1,17 Vakıf Em. ve Hay. Altın Katılım EYF 0,028235 -1,17(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

