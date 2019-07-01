En fazla kaybettiren BES fonları

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 0,41 ile "Fiba Em. ve Hay. Tacirler Por. Değ. EYF", yüzde 0,24 ile "Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF" ve yüzde 0,23 ile "AvivaSA Em. ve Hay. Bric Ülkeleri Yab. Değ. EYF" oldu.

BES fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Fiba Em. ve Hay. Tacirler Por. Değ. EYF 0,012502 -0,41 Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF 0,043344 -0,24 AvivaSA Em. ve Hay. Bric Ülkeleri Yab. Değ. EYF 0,033737 -0,23 Fiba Em. ve Hay. İstanbul Port. Değ. EYF 0,014757 -0,18 Garanti Em. Hay. Uzun Vad. K.B.A. EYF 0,032049 -0,14 AvivaSA Em. ve Hay. Uzun Vad. Borç. Araç. EYF 0,059187 -0,13 Garanti Em. Hay. Değ. EYF 0,054373 -0,07 Allianz Yaşam ve Em. Katkı EYF 0,014789 -0,06 Axa Hayat ve Em. Katkı EYF 0,014722 -0,03 Allianz Yaşam ve Em. Borç. Araç. EYF 0,063607 -0,03(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

